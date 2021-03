Koeman esulta ma resta coi piedi per terra: "Rimontare un 2-0 è un conto, un 4-1 è diverso"

Ronald Koeman è ovviamente molto contento per la straordinaria impresa del Barcellona, che ieri ha battuto il Siviglia 3-0, rimontando lo 0-2 subito nella gara d'andata e conquistando la finale di Copa del Rey: "La squadra è migliorata molto, sono orgoglioso di questo aspetto. È un risultato molto importante per il club, per il momento che stiamo vivendo, e lo è anche per me personalmente. Quando vinci sei un grande allenatore, quando perdi il peggiore, lo sappiamo. Il rigore è stato un momento decisivo della partita: se avessero pareggiato, sarebbe stata dura segnare tre gol contro il Siviglia a quel punto della partita. Sappiamo che ter Stegen è un gran portiere e sa parare i rigori, nelle ultime partite ha fatto parate decisive. Rimonta anche col PSG? Rimontare un 2-0 è più semplice, recuperare dall1'1-4 è un'altra cosa... Affronteremo una grande squadra con grandi giocatori, ma andremo lì per vincere e vedremo se riusciremo a passare il turno. Altrimenti andremo avanti nel nostro cammino".