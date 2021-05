Koeman non ha dubbi sul suo futuro: "Mi vedo allenatore del Barcellona anche il prossimo anno"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Levante, il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, parla del suo futuro: "Il presidente mi ha dato fiducia dal primo giorno. Non ho da preoccuparmi, ho formato un contratto per due stagioni e mi vedo come allenatore anche la prossima stagione. Ci siamo accordati col presidente per parlare al termine di questa stagione. Ora è più importante questo finale di campionato che il mio futuro".