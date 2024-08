Ufficiale Koumetio lascia il Liverpool. Il 21enne francese passa al Dundee a titolo definitivo

Billy Dawson Koumetio lascia il Liverpool, stavolta a titolo definitivo. Il difensore centrale francese (di origini camerunesi), 21 anni, è un nuovo giocatore del Dundee, in Scozia, con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Classe 2002, Koumetio è cresciuto nel settore giovanile del Lione e nel 2019 è passato ai Reds, che lo hanno ceduto prima all'Austria Vienna e poi al Dunkerque e al Blackburn. Per lui la soddisfazione di aver disputato due partite in prima squadra (una in Champions e una in Carabao).