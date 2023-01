Poche ore dopo l'infortunio a Van Dijk (che rischiava di interessare Skriniar), il Liverpool ha richiamato dal prestito Billy Koumetio. Il difensore centrale si era trasferito in prestito all'Austria Vienna ed aveva totalizzato 15 presenze in stagione, ma i Reds hanno deciso che a gennaio il classe 2002 dovesse tornare a disposizione di Klopp.

#LFC have recalled Billy Koumetio from his loan spell with Austria Vienna.

