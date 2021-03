Kovac artefice della rinascita del Monaco. La Bundesliga lo rivuole: no all'Hertha

La scorsa estate il Monaco ha iniziato un nuovo ciclo e si è affidato a Niko Kovac, ex allenatore del Bayern Monaco, per risollevarsi dopo stagioni difficili, caratterizzate da grande instabilità. Il tecnico croato ha firmato un contratto triennale, prendendo il posto di Robert Moreno; dopo un inizio piuttosto complicato, i monegaschi sono cresciuti e si sono avvicinati inesorabilmente alla vetta della classifica, ora distante solo quattro lunghezze. E inevitabilmente Kovac è tornato a essere desiderato, soprattutto in Germania, dove ha allenato per molti anni. Secondo le informazioni di Sky Sports Germania, l'Hertha Berlino ha già provato due volte a convincerlo a lasciare il Principato senza successo.