Kovacic: "Le 3 Champions col Real? Vincere col Chelsea è diverso, qui sono importante"

La lunga settimana che porterà alla finale di Champions League è appena cominciata. Mateo Kovacic, centrocampista del Chelsea, ha parlato delle sensazioni che sta provando in vista di un evento che potrebbe vivere per la prima volta da protagonista: "Mi sento bene a livello fisico, ora abbiamo due giorni di riposo e poi cominceremo a prepararci per questa grande sfida, la più importante del calcio europeo. Tuchel? Ha avuto un ottimo impatto, fin dall'inizio si è stretto un bel legame, sembrava fosse qui da due anni. Non abbiamo paura del City, amiamo giocare a calcio e ci divertiremo. Sarà come una qualsiasi sfida di Premier o Champions League. Anche se li abbiamo già battuti due volte, non cambia nulla, tutte le partite sono diverse e dobbiamo dimenticare quello che è successo in passato. Le mie vittorie a Madrid? Avevo un ruolo, ma non importante come quello che ricopro oggi. È molto diverso e sono contento di aver raggiunto la finale, perché il mio obiettivo è vincere titoli con questa maglia. Quando ho lasciato Madrid avevo promesso a me stesso che avrei fatto di tutto per giocare un'altra finale. Vincere è impressionante, ci sono riuscito tre volte senza però mai giocare. Ma ognuno deve interpretare il proprio ruolo, vince sempre la squadra".