L'agente di Benzema contro Deschamps: "Tutto il mondo si chiede perché non viene convocato"

Karim Djaziri, agente di Karim Benzema, ha concesso un'intervista a Made In Foot in cui ha discusso di numerose questioni relative all'attaccante del Real Madrid, in particolare quella della sua assenza dalla nazionale francese: "Il mondo intero si chiede perché non sia convocato. Se qualcuno avesse ucciso una persona e avesse poi pagato il suo debito, potrebbe ricevere la chiamato. Benzema non ha ucciso nessuno, non è stato nemmeno processato per il crimine di cui è accusato. Un calciatore del suo livello, che è ai vertici del calcio da 15 anni e non va in Nazionale da 6 anni... Benzema non ha detto che Deschamps è razzista, ha detto che avrebbe potuto cedere alle pressioni razziste . È una questione di disinformazione, è la cosa più dannosa".

Le prestazioni di Benzema: “Benzema è sempre stato così. Sa segnare e fa segnare anche i compagni. La sua qualità si è vista di più dalla partenza di Cristiano Ronaldo, prima era più un uomo assist. In coppia facevano 60-80 gol all'anno. Ha avuto un anno difficile nel 2018, l'anno dei Mondiali. Ha segnato solo cinque gol nella Liga, non gli era mai successo da professionista. Nell'anno di Euro 2016 aveva segnato 28 gol in tutte le competizioni e non è stato convocato. Benzema è arrivato in nazionale dopo lo scandalo del 2010. Laurent Blanc lo ha reso il suo giocatore fondamentale e ha ricostruito la squadra nazionale attraverso di lui. Stanco della Nazionale? Non fai 81 presenze se una cosa non ti piace. Quando Ribéry se ne andò nel 2013, l'oggetto delle critiche diventò lui. C'è chi si stufa e se ne vanno. Tutto è stato creato dai media secondo me, e lo stesso sta accadendo con Mbappé ”.

Ritorno al Lione: "Sì, ho detto che Benzema voleva davvero tornare al Lione, che in fondo aveva voglia di tornare un giorno perché è il suo club e la sua città. Ma oggi è più vicino al rinnovo per il Real Madrid che al ritorno. a Lione".