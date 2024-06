Ufficiale L'Ajax non ha paura dei giovani: ufficiale l'ingaggio del 16enne Jorthy Mokio

Jorthy Mokio all'Ajax, è ufficiale. Il difensore di 16 anni lascia il Gent per trasferirsi ad Amsterdam e unirsi alla corte del neo allenatore Francesco Farioli. Nella scorsa stagione il giovanissimo centrale ha giocato nella massima squadra giovanile nel club belga, debuttando poi in prima squadra. Secondo gli accordi presi, il ragazzo si unirà alla squadra Under 23 dell'Ajax.

Mokio ha firmato un contratto con inizio ufficiale 1° luglio 2024 e dalla durata di tre anni, fino al 30 giugno 2027. Il trasferimento di Mokio è soggetto ad alcune formalità. Anche il direttore tecnico dei Lancieri, Alex Kroes, ha voluto dare il benvenuto al precoce classe 2008: "Siamo felici che Jorthy abbia firmato qui. È un grande talento e c'era molto interesse per lui. I nostri osservatori in Belgio lo seguivano da tempo e insieme abbiamo fatto di tutto per portarlo all'Ajax. Abbiamo parlato della fiducia reciproca in un futuro meraviglioso e, una volta espletate le ultime formalità, si unirà all'Ajax 1 nella preparazione della nuova stagione".