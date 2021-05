L'Almeria cade a Cartagena, il Maiorca torna in Liga dopo una sola stagione

L'inaspettata sconfitta dell'Almeria sul campo del Cartagena è la notizia più bella per i tifosi del Maiorca, che stasera festeggiano il ritorno in Liga dopo una sola stagione. La squadra allenata da Luis Garcia infatti ha ora otto punti in più dei rivali a due giornate dalla fine della seconda divisione spagnola. E il club ha già dato il via ai festeggiamenti sui canali social.