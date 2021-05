L'analisi di Wenger: "In finale Tuchel ha battuto Guardiola tatticamente, vi spiego dove e come"

vedi letture

Interessante analisi tattica di Arsene Wenger sulla finale di Champions League che sabato ha visto il Chelsea battere il Manchester City, ancora una volta. Queste le dichiarazioni dello storico tecnico ex Arsenal: "Guardiola ha vinto il campionato dominando ed è stato nominato miglior allenatore d'Inghilterra, ma una finale è una gara unica. È lì che devi emergere e giocare al meglio. Stavolta non è stato così per il suo City... Pep ha perso tre sfide col Chelsea e questo ha rafforzato la fiducia dei Blues, rendendo al contempo i Citizens un po' più insicuri. Il Chelsea credeva di poterli battere, lo si vedeva in campo. Devo anche dire che Tuchel ha fatto bene a schierare Mount e Havertz più all'interno dal punto di vista difensivo, così il City non trovava mai spazi dentro e si doveva sempre allargare. È stato un grosso problema tattico che Guardiola non è riuscito a risolvere sabato".

Guarda la lettura completa di Wenger sulla finale di Champions nel video in calce!