L'Assocalciatori inglese sul no alla Superlega: "Questi eventi siano l'inizio di un processo"

Comunicato della Players Football Association, il sindacato dei calciatori inglesi in merito alla rinuncia dei sei club di Premier League di aderire al progetto Superlega: "Accogliamo con favore la notizia che i sei club inglesi hanno abbandonato la Super League europea. Lo sport con certezze, senza rischi, privo di aspirazioni e ricompense non è sport. È solo contenuto commerciale. Il calcio è un'esperienza condivisa in tutta Europa. È nel nostro DNA, cultura e patrimonio collettivi. Questo concetto divisivo e chiuso alla fine ha unito la comunità del calcio. Tuttavia, questo è un evento sismico che ha scosso il calcio nel profondo. L'impatto sarà duraturo. È necessario un periodo di riflessione all'interno del gioco. Questi eventi dovrebbero ora essere l'inizio di un processo piuttosto che la fine. Siamo orgogliosi dei nostri membri, molti messi in una posizione difficile dai proprietari del loro club, che hanno difeso il gioco che amano".