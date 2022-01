ufficiale Wesley Moraes torna in Brasile. E' il grande colpo d'attacco dell'Internacional

Acquisto pesante per l'Internacional di Porto Alegre: il club brasiliano riporta in patria Wesley Moraes. Classe '96, cresciuto all'Itabuna, è esploso in Belgio al Club Brugge dove è tornato nel 2021 dopo la parentesi all'Aston Villa. Per Wesley, che in carriera ha vinto due campionati e due Supercoppe in Belgio a Bruges più un campionato slovacco al Trencin, prestito fino al dicembre del 2022.