L'Aston Villa recrimina sul primo gol del City. La risposta di Guardiola: "Abbiamo il VAR, no?"

A margine della vittoria per due reti a zero del suo City contro l'Aston Villa, Pep Guardiola ha parlato così ai colleghi di BT Sport: "È stata una bella prestazione, contro una squadra molto forte. Là davanti sono molto pericolosi, basta guardare i risultati che hanno ottenuto quest'anno: è una grande vittoria. Sbloccarla non è stato semplice, anche se nel secondo tempo siamo stati più aggressivi". Poi un commento sulla presunta posizione irregolare di Rodrigo in occasione dell'uno a zero: "Non ho rivisto l'azione, so che loro hanno protestato. Abbiamo il VAR, no? Non conosco la regola, ma loro avranno sicuramente analizzato l'episodio".