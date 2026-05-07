L'Aston Villa riprende il Nottingham. Rayo e Palace ad un passo dalla finale: i risultati al 45'

Terminati i primi tempi sui campi delle quattro semifinali di Europa e Conference League.

In Europa League, Aston Villa che recupera il gol di vantaggio che aveva il Nottingham Forest portandosi all'intervallo in vantaggio per 1-0 grazie al gol del solito Ollie Watkins. Nell'altra semifinale tutto facile per il Friburgo, in vantaggio per 2-0 contro il Braga grazie ai gol Kubler e Mazambi, ma soprattutto in superiorità numerica dal 7' per il rosso diretto rimediato dall'attaccante dei portoghesi Dorgeles. Tedeschi che con questo risultato hanno ribaltato il 2-1 maturato all'andata in Portogallo.

In Conference League, il Crystal Palace forte del 1-3 dell'andata sta pareggiando in casa contro lo Shakhtar Donetsk per 1-1 ed è a 45' dalla finale di Lipsia. In discesa anche per gli spagnoli del Rayo, che dopo essersi imposti all'andata per 1-0 sullo Strasburgo, si stanno ripetendo anche a domicilio grazie alla rete nel finale di primo tempo di Alemao.