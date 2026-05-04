L'Atletico Madrid cambia hotel per l'Arsenal, Simeone: "Scaramanzia? No, è più economico"

Un dettaglio logistico ha acceso i riflettori sulla vigilia dell’Atletico Madrid, atteso dalla sfida decisiva contro l’Arsenal. Il club spagnolo ha infatti cambiato hotel a Londra rispetto a quello utilizzato in occasione della pesante sconfitta per 4-0 subita contro i Gunners a inizio stagione, alimentando subito ipotesi e curiosità.

In Spagna si è parlato di una possibile scelta scaramantica, ma Diego Simeone ha preferito sdrammatizzare con una battuta in conferenza stampa: "L'hotel era più economico, ecco perché abbiamo cambiato". Una risposta che ha strappato sorrisi, ma che nasconde anche la volontà di alleggerire la tensione alla vigilia di una gara che vale l’accesso alla finale di Champions League.

Quando il discorso si è spostato sul campo, il tecnico argentino ha ribadito i concetti chiave del suo calcio: "Dobbiamo riflettere su cosa potrebbe accadere, ma la decisione finale spetta ai giocatori. Dobbiamo tenere a bada le emozioni e giocare al meglio delle nostre possibilità". Simeone ha poi sottolineato l’importanza dell’esperienza: "La partita cambia non appena inizia; l'esperienza porta maggiore compostezza e la tranquillità necessaria per affrontare una gara come questa".

Sull’approccio tattico, infine, nessun dubbio: "Voi cercate un titolo o una frase che si distingua dalla massa, ma allenatori e giocatori non vedono l'ora che la partita inizi. Perché è una partita di calcio e vince chi gioca meglio. Noi cercheremo di sfruttare al massimo i nostri punti di forza, e l'allenatore dell'Arsenal farà lo stesso con i suoi".