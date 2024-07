Ufficiale L'Atlhetic Bilbao saluta il "Bufalo" Villalibre: va all'Alaves

"L'attaccante, campione di Coppa e Supercoppa, termina la sua tappa all'Athletic Club dopo 127 partite e 21 gol da leone. Grazie di tutto, Asier, e buona fortuna per il futuro!": questo il saluto che l'Athletic Bilbao ha riservato al centravanti Asier Villalibre, che proprio oggi si è accasato all'Alaves a titolo definitivo.

In totale per lui 5 stagioni e mezza con i baschi, con una breve parentesi in prestito per sei mesi al Deportivo Alaves. Nuova avventura dunque per lui a 26 anni, cui il club ha dedicato anche un'altra serie di post simpatici, fra i quali uno in cui suona una tromba mentre festeggia la vittoria della Supercoppa spagnola: "Grazie di tutto Bufalo".