ufficiale Villalibre lascia Bilbao per 6 mesi, giocherà il resto della stagione all'Alaves

Nuova avventura per Asier Villalibre. L'attaccante basco dell'Athletic Club, 25 anni, concluderà la stagione in prestito in seconda serie, nell'Alaves. Ufficiale il trasferimento a titolo temporaneo.