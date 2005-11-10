Ufficiale L'Augusta riscatta dallo Sporting CP il talento portoghese Ribeiro: firma fino al 2031

L'Augusta ha ufficializzato il riscatto di Rodrigo Ribeiro dallo Sporting CP. L’attaccante portoghese, arrivato in prestito nella seconda parte della stagione, ha firmato un contratto a lungo termine valido fino al 2031.

Classe 2005, Ribeiro ha collezionato 14 presenze segnando due reti, decisive nelle vittorie contro Wolfsburg e Colonia. Nello stesso periodo ha anche esordito con la Nazionale Under 21 del Portogallo, confermando la propria crescita. Grande soddisfazione nelle parole del direttore sportivo Benni Weber: "Rodrigo ha lasciato un’impressione molto positiva negli ultimi mesi e ha mostrato tutto il suo potenziale. Oltre alle qualità tecniche, ci ha colpito anche dal punto di vista umano: si è integrato perfettamente nel club. Siamo felici di continuare questo percorso insieme".

Weber ha poi sottolineato le caratteristiche che rendono il giovane attaccante ideale per il progetto tecnico dell’Augusta: velocità, profondità e capacità di finalizzazione. "La sua crescita rappresenta perfettamente la nostra filosofia: individuare giovani talenti, svilupparli e aiutarli a fare il salto di qualità".

Molto soddisfatto anche lo stesso Ribeiro, che ha spiegato di essersi ambientato rapidamente in Germania: "Sono davvero felice di poter continuare qui. Mi sono sentito a casa fin dal primo giorno, sia nel club sia in città. Questi mesi mi hanno aiutato tantissimo a crescere e voglio continuare su questa strada nella prossima stagione".