Ufficiale L'Augsburg si rinforza con un nazionale portoghese Under 20 proveniente dallo Sporting

L'Augsburg pesca in Portogallo assicurandosi Rodrigo Ribeiro, proveniente dallo Sporting CP. Nazionale portoghese Under 20, il centravanti classe 2005 si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Benni Weber, direttore sportivo del club, lo descrive cos': "Il percorso intrapreso da Rodrigo a soli 20 anni è impressionante. Porta qualità tecnica, dinamismo e pericolosità in porta, amplia le nostre opzioni in attacco e allo stesso tempo aumenta la competitività nel ruolo, che è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Non vediamo l'ora di fare il prossimo passo insieme a lui".

Queste le prime parole del giocatore: "Sono stato subito convinto dall'opportunità di unirmi all'Augsburg e dal progetto che stiamo portando avanti. Entro in un club ambizioso che dà fiducia ai giovani e dà loro l'opportunità di mettersi alla prova. Voglio dimostrare le mie capacità in allenamento, migliorare ogni giorno e dare il mio contributo per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi in ​​questa stagione".