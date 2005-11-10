Ufficiale Ricordate Tolgay Arslan? L'ex Udinese si ritira dal calcio dopo l'esperienza giapponese

Tolgay Arslan ha annunciato il ritiro dal calcio giocato al termine della stagione con il Sanfrecce Hiroshima, chiudendo una carriera lunga vissuta tra Germania, Turchia, Italia, Australia e Giappone. A 35 anni, il centrocampista tedesco ha scelto di salutare il calcio professionistico proprio con la maglia del club che, come lui stesso ha raccontato, è diventato la sua seconda casa.

Nel lungo messaggio pubblicato dal club giapponese, Arslan ha voluto innanzitutto ringraziare la famiglia: "Mia moglie e i miei figli sono stati al mio fianco in ogni momento della mia carriera, nei giorni belli e in quelli più difficili. Senza il loro sostegno non avrei raggiunto nulla". Parole cariche di emozione anche per Hiroshima e per i tifosi del Sanfrecce: "Sono arrivato qui senza sapere cosa aspettarmi. Ho trovato molto più del calcio: ho trovato una famiglia e ricordi che porterò con me per tutta la vita".

L’ex giocatore di Amburgo, Beşiktaş, Fenerbahçe e Udinese ha spiegato di aver preso "una delle decisioni più difficili" della sua vita, ma di essere orgoglioso di concludere il percorso proprio in Giappone. "Scrivo queste parole con le lacrime agli occhi, ma anche con grande orgoglio", ha confessato. Arrivato a Hiroshima nel 2024 dopo l’esperienza al Melbourne City FC, Arslan ha lasciato il segno soprattutto per leadership ed esperienza, nonostante alcuni problemi fisici che ne hanno limitato la continuità. In totale ha collezionato 23 presenze e 10 gol in J1 League con il Sanfrecce, diventando rapidamente uno dei beniamini dei tifosi.