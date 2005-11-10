Ufficiale Il portiere Kjetil Haug lascia Tolosa. È un nuovo giocatore del Go Ahead Eagles

Il Go Ahead Eagles ha ufficializzato l’ingaggio del portiere norvegese Kjetil Haug, che ha firmato un contratto triennale con il club di Deventer. Nato a Halden, Haug ha iniziato la propria carriera nel Kvik Halden prima di trasferirsi nel 2014 al Manchester City, dove ha trascorso quattro anni nel settore giovanile. Successivamente è tornato in Norvegia per giocare con il Sogndal e poi con il Vålerenga.

Nel 2022 era arrivato il trasferimento al Tolosa, esperienza durante la quale il portiere è stato girato più volte in prestito a squadre norvegesi. Con il club francese era in scadenza di contratto e ha quindi deciso di iniziare una nuova avventura nei Paesi Bassi. "Per me questa è una sfida molto stimolante in un club con una forte identità", ha spiegato Haug dopo la firma. "Ho giocato in diverse squadre negli ultimi anni, ma qui ho avuto subito sensazioni positive. Sono già stato allo stadio e ho visto tante immagini del Go Ahead Eagles: l’atmosfera e il calore dei tifosi all’Adelaarshorst mi hanno colpito tantissimo".

Soddisfatto anche il direttore tecnico Marc van Hintum, che ha spiegato la scelta del club: "Con la partenza di diversi portieri volevamo muoverci in anticipo. Kjetil era da tempo nei nostri radar grazie alle sue qualità e alla sua personalità. Anche se negli ultimi anni ha giocato soprattutto come secondo portiere a Tolosa, crediamo molto nel suo potenziale e siamo convinti che qui possa crescere ulteriormente".