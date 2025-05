Ufficiale L’Eintracht Francoforte guarda già al gennaio 2026: tesserato il talento svedese Arrhov

Neanche il tempo di iniziare il mercato estivo che l’Eintracht Francoforte annuncia il primo acquisto per gennaio del 2026. La società tedesca si è infatti mossa con grande anticipo tesserando il promettente Paul Love Arrhov, centrocampista classe 2008 attualmente in forza al Brommapojkarna in Svezia.

Il fantasista in questa stagione ha esordito in prima squadra collezionando sei presenze, con un gol fra campionato e Coppa di Svezia venendo fin da subito considerato come “uno dei talenti più promettenti del calcio svedese” e facendo sì che il club tedesco lo acquistasse facendogli firmare un contratto a lungo termine. Il giovane talento ha collezionato finora sei presenze con la nazionale Under 17 svedese, nelle quali ha realizzato due gol e due assist.

"Ho sentito parlare molto bene dell'Eintracht e ho potuto constatarlo personalmente assistendo a una partita a Francoforte. I tifosi sono fenomenali e, soprattutto, qui ci sono le condizioni perfette per crescere. - ha spiegato Arrhov ai canali ufficiali del club tedesco - Un buon esempio è il mio connazionale Hugo Larsson, con cui ho parlato molto in precedenza. Alla fine è stata una decisione facile per me e non vedo l'ora di vivere i prossimi anni in questo ambiente entusiasmante".