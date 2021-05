L'Eintracht vuole riprendersi il 4° posto: Hutter sceglie Silva-Jovic contro il Mainz. C'è Quaison

Lotta Champions serratissima in Bundesliga, dove il Borussia Dortmund ha scavalcato ieri l'Eintracht Francoforte in quarta posizione. La squadra di Hutter scende in campo tra poco per rispondere agli uomini di Terzic. Ecco le formazioni della sfida contro il Mainz, club ancora coinvolto nella corsa per la salvezza che qualche settimana fa ha battuto il Bayern Monaco.

Eintracht Francoforte (3-5-2): Trapp; Tuta, Hasebe, Hinteregger; Durm, Rode, Kamada, Sow, Kostic; André Silva, Jovic.

Mainz (3-4-2-1): Zentner; St. Juste, Hack, Niakhate; da Costa, Kohr, Barreiro, Mwene; Burkardt, Quaison; Onisiwo.