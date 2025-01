Ufficiale L'esperto Kevin Müller rinnova con l'Heidenheim: contratto fino al 2027

Rinnovo in casa Heidenheim, ecco il comunicato ufficiale che lo annuncia: "Una collaborazione di successo che dura da quasi 10 anni continuerà: il portiere Kevin Müller ha prolungato anticipatamente il suo contratto con l'1. FC Heidenheim 1846 fino al 2027. Il 33enne, che si era trasferito a Heidenheim nell'estate del 2015 e che ora, dopo Marc Schnatterer, è tra i giocatori record dell'FCH, fa chiarezza sulla sua pianificazione futura e si dichiara fedele al club!"

"Chiaramente, alla mia età, calcisticamente parlando, avanzata, non prendi una decisione così importante alla leggera. Ci sono stati quindi anche intensi colloqui, al termine dei quali la mia decisione è però definitiva: voglio assolutamente continuare la mia carriera qui con l'FCH", spiega Kevin Müller, il cui contratto è valido sia per la 1ª che per la 2ª Bundesliga, e continua: "Questo club è qualcosa di molto speciale per me e la mia famiglia. Ci sentiamo semplicemente molto bene qui a Heidenheim. Sono estremamente grato ai dirigenti, allo staff tecnico e alla squadra di aver potuto percorrere questa strada fino alla Bundesliga come portiere con l'FCH. Ciò che abbiamo raggiunto insieme qui negli ultimi dieci anni è straordinario e storico. Di conseguenza, tutti i tifosi dell'FCH possono essere certi che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi daremo il massimo affinché continuiamo a giocare in Bundesliga a Heidenheim anche in futuro!"

Il presidente dell'FCH Holger Sanwald sottolinea: "È un grande segnale per l'intera famiglia FCH che 'Mü' abbia dato questo segnale. Da quasi dieci anni, con le sue prestazioni tra i pali, è una garanzia per i nostri successi, ricoprendo un ruolo di leadership decisivo all'interno della squadra. Tanto più possiamo solo ringraziare 'Mü' per aver già fatto chiarezza sul suo futuro in una fase così importante della stagione e per essersi dichiarato fedele all'FCH. Con lui potremo contare su un punto di riferimento che giocherà un ruolo molto importante anche nella lotta per la salvezza in Bundesliga!"