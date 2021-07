L'Everton cede Kean solo a titolo definitivo: in rialzo le possibilità di una permanenza

Dopo una stagione in prestito al PSG, Moise Kean è rientrato all'Everton e il suo futuro potrebbe essere proprio nel Merseyside. Stando a quanto scritto da The Athletic, i Toffees sarebbero anche aperti a cederlo, ma soltanto a titolo definitivo e non più a titolo temporaneo. Per questo le quote di permanenza alla corte del nuovo allenatore Rafa Benitez sarebbero in aumento.