Ufficiale L'ex bomber del Porto Aboubakar lascia il Neftci Baku: niente rinnovo, a 34 anni è svincolato

Il club del Neftci Baku, che milita nella prima serie in Azerbaigian, saluta tre giocatori: niente rinnovo di contratto per Kristian Kostin, Edvin Kuc e l'ex bomber del Porto Vincent Aboubakar.

Questo il comunicato del club azero: "Ringraziamo tutti e tre i giocatori e auguriamo loro successo nelle loro future carriere. Abubakar, trasferitosi al Neftci Baku nell'ottobre 2025, ha giocato 18 partite ufficiali nella squadra dei bianconeri ed ha segnato 9 gol. È stato uno dei migliori della stagione 2025/26 in termini di media numero di gol, segnando 7 gol in 16 partite in cui è apparso in Premier League.

Trasferito nell'estate 2024 Kuch ha giocato 44 partite ufficiali nello staff dei "bianconeri" e ha segnato 1 gol. Kostin ha indossato la nostra divisa in 7 partite ufficiali dall'estate 2025".

Aboubakar torna dunque sul mercato come parametro zero. Lo scorso gennaio l'attaccante camerunese ha compiuto 34 anni. Il trasferimento in un campionato minore evidentemente gli è costato la maglia della Nazionale del Camerun con cui ha messo a segno ben 45 gol in 116 presenze: non è stato incluso nella lista dei giocatori che hanno preso parte all'ultima Coppa d'Africa giocata in Marocco. Da dove ripartirà ora uno dei più prolifici attaccanti della storia del Camerun?