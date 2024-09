Ufficiale Nuova avventura in Turchia per Aboubakar: ha firmato con l'Hatayspor

Vincent Paté Aboubakar resta in Turchia. L'attaccante camerunese lascia il Besiktas e firma un contratto valido fino a giugno con l'Hatayspor. Classe 1992, Aboubakar porterà la sua grande esperienza in un club ambizioso; in passato ha vestito anche le maglie di Porto, Lorient e Al-Nassr.

Di seguito l'annuncio social della società: