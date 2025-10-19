Ufficiale Vincent Aboubakar riparte dall'Azerbaigian: il camerunese giocherà nel Neftci Baku

Colpaccio per il calcio azero: Vincent Aboubakar è un nuovo giocatore del Neftci Baku, squadra più popolare del paese. Il camerunese era svincolato da maggio quando aveva salutato i turchi dell'Hatayspor.

L'attaccante, 33 anni, è stato accolto da una folla festante al suo arrivo come si evince dalle immagini pubblicate dagli account social del club.

Aboubakar è uno dei giocatori più importanti del calcio camerunese, basti pensare che è il quarto giocatore per numero di presenze (116) e il secondo per numero di reti (45) dietro alla leggenda Samuel Eto'o. Autentico giramondo, l'attaccante ha giocato in Francia (Valenciennes e Lorient), Portogallo (Porto), Turchia (Besiktas e Hatayspor) e Arabia Saudita (Al Nassr).