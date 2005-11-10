Ufficiale Eroe con il Leicester, Kasper Schmeichel si ritira a 39 anni: "Colpa della spalla"

Kasper Schmeichel si ritira dal calcio giocato. L'avventura del portiere danese è giunta al termine, l'estremo difensore annunciato la fine della sua carriera calcistica a 39 anni, a seguito di un doloroso infortunio alla spalla. In un'intervista a TV2 Sport, l'ex portiere del trionfo in Premier League del Leicester City di Ranieri nel 2016, ha annunciato così la notizia: "Quando il mio contratto con il Celtic scadrà a giugno, mi ritirerò dal calcio professionistico".

Poi ha aggiunto: "Ho consultato diversi chirurghi e specialisti riguardo alla mia spalla, e mi hanno spiegato che non dovrei aspettarmi di giocare di nuovo ai massimi livelli. Ci ho pensato molto, ma credo che sia il momento giusto".

Ricordiamo che dopo l'addio al Leicester nel 2022, Schmeichel ha giocato per il Nizza, l'Anderlecht e, più recentemente, per il Celtic. Prossimo ai quarant'anni, il portiere può essere orgoglioso fino all'ultimo, visto che si è laureato Campione di Scozia in questa stagione, nonostante non abbia potuto aiutare i compagni nella seconda parte di stagione.

Assoluto protagonista tra i pali, il figlio del leggendario Peter (ex portiere del Manchester United), è diventato una vera e propria bandiera del Leicester ed è stato premiato per quattro volte come calciatore danese dell'anno nel 2016, 2017, 2019 e 2020.