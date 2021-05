L'ex Fabregas elogia il Chelsea: "Che bel risultato, merita la finale di Istanbul"

L'ex centrocampista del Chelsea, ora al Monaco, Cesc Fabregas ha festeggiato la vittoria del club londinese contro il Real Madrid nella semifinale di Champions League elogiando la prestazione della squadra di Tuchel: "Sì! Che bel risultato del Chelsea. Prestazione impressionante da parte di tutta la squadra. Meritano di essere in finale di Champions".

YESSSS!!! What a great result from Chelsea👏🏼👏🏼 - impressive performances from the whole team. They deserve to be in the Champions League final! 🏆 Istanbul 🔜@TheRealAC3, thanks for taking part in #HeinekenUCLLive tonight! #NeverAlone @Heineken_SA #CHERMA

