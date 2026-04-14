L'ex Milan Okafor rompe un tabù: il Leeds torna a vincere all'Old Trafford dopo 45 anni

Se le avventure al Milan prima e al Napoli poi sono state alquanto magre per risultati personali, Noah Okafor sta inseguendo la propria redenzione al Leeds. Con 6 gol stagionali al suo primo anno assoluto nell'esigente Premier League, l'ala sinistra di 25 anni in ultima battuta ieri sera ha fatto lo scherzetto al Manchester United.

Una doppietta all'Old Trafford e una vittoria (2-1) nel 'Theatre of Dreams' che mancava da un'eternità al suo club. Infatti, il Leeds non vinceva una partita di Premier League da 45 anni. L'ultimo successo risaliva al 1981, ma con i tre punti di ieri sera Okafor ha alimentato fortemente le speranze di salvezza per la squadra di Farke (ora al quindicesimo posto, a +6 dalla zona calda).

Nell'arco delle 26 stagioni trascorse senza trionfo in casa dello United, il Leeds arrivava da 18 trasferte consecutive senza una vittoria. Non ha mai avuto una striscia di mancate vittorie così lunga lontano dalle mura amiche nella sua storia. Dopo la promozione del 2020, il Leeds è passato per l'Old Trafford tre volte fino a ieri non era riuscito a espugnarlo, perdendo 6-2, 5-1 e poi pareggiando 2-2 dopo essere stato in vantaggio per 2-0. I Whites sono poi retrocessi quell'anno, il 2023.