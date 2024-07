Ufficiale L'ex Torino Berenguer ancora con l'Athletic Bilbao: rinnova fino al 2027

L'ex centrocampista del Torino, Alejandro Berenguer, che ha militato in granata per 3 stagioni e mezza, sarà ancora un giocatore dell'Athletic Bilbao. Il contratto in scadenza lo scorso 30 giugno infatti è stato oggi ufficialmente prolungato per altri tre anni.

Dopo l'esperienza italiana, Berenguer è diventato una vera colonna a Bilbao, collezionando 169 presenze fra Liga e coppe nazionali, condite da 28 reti e 20 assist. Fra l'altro, negli scorsi mesi era tornato ad essere un nome fatto anche nell'ottica di un ritorno in Italia, proprio per il Torino, con anche squadre inglesi sulle sue tracce. Niente Serie A e niente Premier League per lui, che ha deciso di rimanere dov'è.