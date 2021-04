L'ingaggio raddoppiato non basta a Bruno Fernandes: vuole garanzie sul progetto United

Il tabloid The Sun fa il punto sul futuro di Bruno Fernandes e spiega che le trattative per il rinnovo del trequartista portoghese col Manchester United sarebbero al momento in fase di stallo.

Non tanto per una questione di soldi, visto che l'ex Udinese avrebbe stabilito di raddoppiare di fatto il suo ingaggio con il club britannico. E' una questione di progetto e prospettive che il 10 dello United vuole valutare prima della firma: Fernandes vuole assicurarsi che il club blindi i suoi top come Paul Pogba e riesca a metter le mani su giocatori di livello mondiale quali Erling Haaland e Jadon Sancho.