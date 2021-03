L'Inghilterra U21 stecca senza le stelle, i grandi faticano e ringraziano i "vecchi"

vedi letture

Giornata da dimenticare per l’Inghilterra calcistica, sopratutto a livello giovanile. Nel pomeriggio, all’Under21 non è bastato battere la Croazia per superare la fase a gironi dell’Europeo di categoria. Una esclusione clamorosa e bruciante, se si considera che il gol croato è arrivato praticamente allo scadere. Gettando nuove ombre sulla panchina di Aidy Boothroyd. Come per molte altre nazionali giovanili, a pesare sono state indubbiamente le assenze, dovute alle convocazioni dei “grandi”: nella selezione maggiore, scesa in campo contro la Polonia nelle qualificazioni a Qatar 2022, hanno infatti giocato da titolari ragazzi come Declan Rice, Mason Mount e Phil Foden, oltre a Jude Bellingham partito dalla panchina. Tutti convocabili dall’U-21, come del resto Jadon Sancho (fuori per infortunio). Il loro aiuto, però, non ha evitato a Kane&Co di patire in casa contro la Polonia: dopo il pareggio dell’attaccante del Tottenham, è stato decisivo un gol di un altro giocatore di esperienza come Maguire per evitare un deludente pareggio. Che avrebbe fatto ancora più rumore.