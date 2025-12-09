L'Osasuna di Lisci vince e respira: "Spero di non tornare a rischiare, vittoria che dà fiducia"

Alessio Lisci ha espresso grande soddisfazione dopo il prezioso successo ottenuto dal suo Osasuna contro il Levante, un risultato che a suo giudizio va ben oltre la semplice conquista dei tre punti. "La squadra lo meritava e lo cercava da tempo. È una vittoria che ci dà slancio e fiducia", ha dichiarato in conferenza stampa. Lisci ha sottolineato come l’intensità e la determinazione viste in campo rappresentino la base su cui costruire il futuro: "Se manteniamo questa fame di competere e di portarci a casa le partite in qualsiasi modo, avremo un punto di partenza molto solido su cui aggiungere altri aspetti del nostro gioco".

Il tecnico italiano ha ribadito la sua scala di priorità, mettendo sempre al centro il bene del club: "Nella mia vita conta prima Osasuna, poi la squadra e infine io. L’importante oggi era vincere e allontanarci dalle zone complicate. Mi auguro di non tornare a rischiare. Se poi il lavoro quotidiano dei giocatori porta benefici anche a me, tanto meglio, ma non è ciò che mi guida".

Analizzando la partita, Lisci ha evidenziato il carattere mostrato dal gruppo: "Si è visto nei duelli e nella determinazione nel cercare ogni seconda palla. Abbiamo saputo essere più furbi nelle situazioni di fallo, soprattutto nella zona centrale del campo, dove ultimamente avevamo sofferto". Il tecnico ha elogiato soprattutto l’atteggiamento dei suoi: "Oggi serviva entrare in campo con coraggio e carattere, perché quando sei in basso si esce solo così. Da questa mentalità dobbiamo ripartire per continuare a crescere".