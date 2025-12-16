Osasuna, Lisci sincero: "In questo momento la Liga è più importante della Copa del Rey"

Alla vigilia dell’impegno di Copa del Rey contro l’Huesca, Alessio Lisci è stato molto chiaro sulle priorità del momento. Il tecnico italiano, pur ribadendo la volontà di superare il turno, non nasconde che il vero spartiacque della settimana sarà la sfida di campionato contro l’Alavés, in programma tre giorni dopo e decisiva per la classifica. "La Coppa ci piace e vogliamo andare avanti, ma in questo momento non possiamo permetterci di metterla davanti alla Liga", ha spiegato Lisci. Una gestione oculata delle energie sarà dunque inevitabile, con alcune rotazioni nell’undici iniziale: "Dovremo dosare le forze. Metteremo in campo una formazione equilibrata e competitiva, con tutte le carte in regola per passare il turno".

L’obiettivo resta chiaro: vincere. Ma senza perdere di vista il contesto. "Andiamo a Huesca per qualificarci, anche se sappiamo che sarà una partita complicata", ha aggiunto l’allenatore, ricordando come il club aragonese abbia spesso messo in difficoltà squadre di Primera División nelle edizioni recenti della Coppa. Lisci ha poi analizzato l’avversario, elogiando il lavoro del nuovo allenatore dei blaugrana: "È una squadra molto più ordinata rispetto al passato, solida e difficile da affrontare. Le squadre di Bolo concedono poco e sono sempre pericolose sui calci piazzati".

Sul fronte infermeria, pesa l’assenza di Rosier, fermato dall’influenza: "Ci avrebbe fatto comodo, ma dobbiamo adattarci. Arguibide sta rispondendo bene e siamo tranquilli". Il messaggio finale è netto: nessuna resa sulla Coppa, ma testa e cuore restano inevitabilmente proiettati verso un campionato che, oggi, non consente distrazioni.