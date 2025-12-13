L'Osasuna di Lisci fa visita al Barcellona, le formazioni: Ferran preferito a Lewandowski

L’Osasuna di Alessio Lisci fa visita alla capolista Barcellona nel match valido per la sedicesima giornata della Liga allo Spotify Camp Nou. I blaugrana si presentano con il consueto 4-2-3-1: tra i pali c’è Joan García, linea difensiva composta da Koundé, Cubarsí, Martín e Balde. In mediana spazio alla coppia Eric García-Pedri, chiamata a garantire equilibrio e qualità. Sulla trequarti agiscono Lamine Yamal, Raphinha e Rashford, con Ferran Torres riferimento offensivo centrale, preferito a Lewandowski.

Risponde l’Osasuna con un 3-5-2 compatto e orientato alla copertura degli spazi. In porta Herrera, difesa a tre con Boyomo, Catena e Herrando. Sulle corsie laterali Arguibide e Bretones, mentre in mezzo al campo Moncayola, Torró e Oroz proveranno a contenere il palleggio blaugrana. In attacco la coppia formata da Muñoz e Budimir, chiamata a sfruttare le ripartenze e i calci piazzati.

Sulla carta la sfida appare fortemente sbilanciata a favore del Barcellona, ma l’Osasuna ha l’obiettivo di giocarsi le proprie chance, puntando su organizzazione e aggressività,

Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; Eric Garcia, Pedri; Yamal, Raphinha, Rashford; Ferran

Osasuna (3-5-2): Herrera; Boyomo, Catena, Herrando; Arguibide, Moncayola, Torro, Oroz, Bretones; Munoz, Budimir.