L'ostacolo Bournemouth sulla strada dell'Arsenal verso la gloria: le formazioni ufficiali
Il Arsenal si prepara a vivere una delle partite più importanti della sua storia recente. All’Emirates Stadium, i Gunners affrontano il Bournemouth con un solo obiettivo: vincere e mettere pressione al Manchester City, impegnato domani contro il Chelsea.
Una vittoria oggi significherebbe avvicinarsi concretamente alla conquista della Premier League, titolo che a Londra manca da ben 22 anni. L’atmosfera si preannuncia infuocata, con uno stadio pronto a spingere una squadra determinata e motivata.
Dall’altra parte, però, arriva un Bournemouth in grande forma. La squadra allenata da Andoni Iraola è imbattuta da 11 giornate, la striscia più lunga attualmente in Premier League. Le Cherries hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà i grandi: nella scorsa stagione riuscirono addirittura a espugnare il campo dei Gunners con una rimonta firmata da Dean Huijsen e Evanilson (1-2).
Le formazioni
Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Rice, Zubimendi, Havertz; Madueke, Gyokeres, Martinelli.
Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Christie; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson.