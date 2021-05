L'UEFA lancia la Convenzione sul futuro del calcio europeo. Ceferin: "Interventi concreti"

La UEFA ha annunciato oggi il lancio di un importante processo di consultazione per avvicinare tutti i portatori d'interesse del calcio europeo e rafforzare il futuro del calcio a beneficio di tutti. Nei prossimi mesi, la conferenza sul futuro del calcio europeo ("la Convention") riunirà i rappresentanti delle federazioni calcistiche nazionali, delle leghe, dei club, dei calciatori, degli allenatori, dei tifosi e degli agenti per discutere di riforme politiche e di governance a lungo termine. La UEFA intende gettare le basi per una ripresa e un futuro sostenibile e inclusivo del calcio europeo insieme ai suoi principali interlocutori.

La mossa sottolinea la determinazione della UEFA a trovare soluzioni a lungo termine che salvaguardino il modello sportivo europeo basato sui valori, sulla solidarietà e sull'apertura. Il processo di consultazione dei portatori d'interesse della Convention garantirà che la volontà e la determinazione collettiva dell'Europa abbiano un impatto concreto sul futuro del calcio e sulla sua gestione.

La UEFA è pienamente impegnata nella sua responsabilità di proteggere e preservare le strutture e l'eredità del calcio per le generazioni future. Durante la Convention, portatori d'interessi e partner si dedicheranno a lavorare congiuntamente su azioni rapide, concrete, collaborative e complete che possano essere intraprese per garantire una crescita positiva a breve e lungo termine dell'intera piramide calcistica europea. Tra questi, un'attenzione specifica verrà posta su problemi e minacce preesistenti ed emergenti nel livello professionistico di vertice, tematiche esposte ed esacerbate dalla crisi che aumentano i rischi per l'intero ecosistema.

Concretamente, la Convention mirerà a promuovere la crescita su quattro basi per una maggiore stabilità e per rafforzare ancora di più il calcio europeo in ottica futura:

1. Garantire la sostenibilità finanziaria e la responsabilità all'interno del calcio europeo;

2. Rafforzare la competitività, la distribuzione dei ricavi di solidarietà e la crescita dei giocatori;

3. Stabilire misure di buona governance che siano uniformi a livello nazionale e internazionale;

4. Promuovere la crescita del calcio femminile e innalzarne gli standard a tutti i livelli.

Sulla base del rapporto di vecchia data della UEFA con l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa, queste organizzazioni saranno invitate a nominare degli osservatori alla Convention. La partecipazione della FIFA e di altre confederazioni regionali sarà accolta su base analoga.

Il presidente UEFA Aleksander Čeferin ha dichiarato: "Come ho sottolineato al recente Congresso UEFA, le crisi renderanno il calcio europeo più forte, ci mostrano cosa possiamo ottenere quando agiamo insieme e cosa rischiamo di perdere se non ci preoccupiamo l'uno dell'altro e del bene comune. In questa Convention avremo modo di parlarci, di ascoltarci nonché trovare e attuare soluzioni insieme. Adesso più che mai tutta l'Europa si aspetta interventi concreti e solidarietà nell'interesse di tutto il calcio europeo, e questo è ciò che ci concentreremo a realizzare".

La prima tornata di consultazioni si svolgerà a luglio 2021, in concomitanza con la settimana finale dei Campionati Europei UEFA. Un secondo giro di consultazioni avrà luogo a settembre 2021.