Ufficiale L'Union Berlino si rinforza in difesa: dal Rapid Vienna arriva il classe 2003 Querfeld

Movimento in entrata per l'Union Berlino. Nella giornata di oggi è stato ufficializzato l'ingaggio dal Rapid Vienna di Leopold Querfeld, centrale austriaco classe 2003 acquistato per 3 milioni di euro: "Il 20enne difensore centrale Leopold Querfeld arriva all'1. FC Union Berlin dall'SK Rapid Wien. Il partecipante al Campionato Europeo austriaco non vede l'ora di affrontare la nuova sfida in Bundesliga.

Leopold Querfeld ha iniziato la sua carriera calcistica all'Union Mauer e all'età di nove anni si è trasferito nel reparto giovanile dell'SK Rapid Wien. Dalla stagione 2017/18 gioca nel settore giovanile del club.

Querfeld ha esordito con la seconda squadra del Rapid Vienna nel 2° campionato nell'ottobre 2020. Nella settima giornata della stagione 2020/21 è entrato come sostituto nell'intervallo contro l'SC Austria Lustenau. Nel novembre 2021 è stato per la prima volta nella rosa della prima squadra e ha giocato la sua prima partita in UEFA Europa League contro la Dinamo Zagabria. Il difensore centrale ha segnato il suo primo gol per la squadra professionistica contro l'RB Salisburgo.

La scorsa stagione il viennese ha giocato 28 delle 32 partite possibili, ha segnato tre gol e ha indossato la fascia di capitano in due duelli. Dopo che il capitano titolare Guido Burgstaller è stato messo da parte a causa di un cartellino rosso, l'allenatore Robert Klauß ha optato per il crossfield. All'età di 20 anni Querfeld conta già 125 presenze professionistiche.

Dopo aver giocato per le squadre austriache U18, U19 e U21, il difensore alto 1,90 m è stato convocato per la prima volta nella nazionale maggiore questa primavera. A marzo è titolare nell'amichevole contro la Slovacchia, esordendo con la maglia della Nazionale. Nel maggio di quest'anno, è stato nominato per la squadra preliminare dell'Austria per i Campionati Europei del 2024 e alla fine è entrato nella squadra finale. Nel Gruppo D l'Austria affronterà Francia, Olanda e Polonia".