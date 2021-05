La beffa del Tolosa: condannato dal gol in trasferta, che sta per scomparire

Che beffa per il Tolosa! Il club francese ha perso questa sera lo spareggio per salire in Ligue 1 contro il Nantes, che ha sì perso per 0-1 contro il club viola, ma in virtù della vittoria per 2-1 in trasferta mantiene la categoria per la regola dei gol in trasferta. Regola che, come ammesso dal presidente della UEFA Ceferin, nelle prossime settimane dovrebbe essere cancellata. Il Tolosa, dunque, potrebbe essere l'ultima vittima del gol in trasferta.