TMW La Conference con il calciatore-poliziotto e il Treble di Gibilterra: l'epopea del Lincoln Red Imps

La stagione che sta per concludersi è destinata a rimanere indelebile nella storia del calcio di Gibilterra. Merito del Lincoln Red Imps FC che, nel 50º anniversario dalla fondazione, ha siglato un'annata pressoché perfetta culminata nel Treble: la Gibraltar Football League (30º titolo sinonimo di terza stella), la Rock Cup (ovverosia la Coppa nazionale) e la Pepe Reyes Cup (la Supercoppa). Con 65 trofei complessivi conquistati dal 1984 a oggi il club ha ormai il monopolio del calcio locale. Tuttavia nel 2025-26 i rossoneri si sono superati, addolcendo il percorso con una serie di risultati senza precedenti in Europa: dopo aver raggiunto la fase campionato della Conference League i Red Imps hanno infatti ottenuto i primi storici successi in una competizione Uefa superando al Victoria Stadium il Lech Poznan e il Sigma Olomouc, sfiorando così anche i playoff, sfumati solo all’ultimo turno.

Leggende dentro e fuori dal campo

Il soprannome Red Imps deriva dal "Lincoln Imp", una figura leggendaria scolpita nella cattedrale della città inglese di Lincoln. Negli anni '70, Reg Brealye, dirigente del Lincoln City in vacanza a Gibilterra, decise di sponsorizzare la squadra fornendo i kit di gioco a patto di rinominarla in onore del club inglese. Il resto è storia. Sotto la guida del tecnico Juan Bezares la squadra ha trionfato nelle tre competizioni locali e ben figurato in Europa grazie ai 25 gol (2 dei quali in Conference) dello spagnolo Kike Gómez e ai 17 dell'eroe locale Tjay De Barr, ma i riflettori sono finiti (ancora una volta) per lo più su Lee Casciaro. Una leggenda anche lui, a suo modo. Casciaro, di professione poliziotto presso il ministero della difesa di Gibilterra, a quasi 45 anni ha sollevato il suo 23esimo campionato locale, consolidando il record mondiale per titoli nazionali vinti con un unico club. Non solo. Quest'anno Casciaro è diventato - a 44 anni e 80 giorni - il calciatore più anziano della storia della Conference League, grazie ai 10 minuti disputati nella sfida contro il Legia del 18 dicembre scorso, primato che si aggiunge tra gli altri a quello di calciatore più anziano nella storia della Nations League (43 anni e 14 giorni il 13 ottobre 2024 nella sfida contro il Liechtenstein). Con la maglia della sua Nazionale Casciaro ha collezionato 66 presenze e 3 gol, siglati contro Scozia, Cipro e Georgia. Battendo l’Europa FC nell'atto finale, il Lincoln Red Imps ha staccato il pass per il primo turno preliminare della Champions League 2026-27, preparandosi così a scrivere un nuovo esaltante, e perché no sorprendente, capitolo della propria storia.