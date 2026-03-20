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La Costa d'Avorio soffia un altro giovane alla Francia: dopo Wahi è il turno di Kader Meite

La Costa d'Avorio soffia un altro giovane alla Francia: dopo Wahi è il turno di Kader MeiteTUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 08:26Calcio estero
Michele Pavese

Dopo Elye Wahi, un altro giovane talento sfugge alla Francia. Kader Meite ha deciso infatti di rappresentare la Costa d’Avorio, nonostante il percorso già avviato con le selezioni giovanili transalpine. Il classe 2007 è stato infatti convocato con l’Under 21 ivoriana per due amichevoli contro il Marocco, in programma il 26 e 30 marzo.

Secondo quanto riportato da L’Équipe, Meïte avrebbe potuto essere incluso direttamente nella nazionale maggiore guidata da Emerse Faé, ma il cambio di nazionalità sportiva è stato formalizzato troppo tardi. Nato a Créteil, il giovane attaccante era cresciuto nel vivaio del Rennes dal 2022, debuttando tra i professionisti a soli 17 anni nel novembre 2024 contro il Tolosa, sotto la guida dell’allora tecnico ad interim Sébastien Tambouret.

Dopo una prima stagione promettente (2 gol in 13 presenze), Meïté si era ritagliato maggiore spazio nell’annata successiva con Habib Beye, totalizzando 19 presenze, 3 reti e 2 assist. Numeri che hanno attirato l’interesse dell’Al-Hilal, che lo ha acquistato durante il mercato invernale per circa 30 milioni di euro. In Arabia Saudita, però, il suo inserimento si sta rivelando complicato. In un reparto offensivo ricco di concorrenza, con nomi come Karim Benzema e Malcom, il tecnico Simone Inzaghi gli ha concesso finora solo quattro presenze, di cui una da titolare in Champions asiatica.

Al momento della cessione, Beye aveva commentato con realismo: "Non sono io ad aver aperto la porta alla sua partenza, ma il mercato e la volontà del giocatore. Quando un calciatore vuole andare via, bisogna tenerne conto. Le cifre in gioco erano fuori scala, sia per il trasferimento che per il contratto. Non sta a noi giudicare la sua scelta".

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