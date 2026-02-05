Al Hilal, Benzema convocato per la prossima sfida. Out 3 pezzi grossi dell'attacco

La concorrenza è spietata. Arrivato nel corso del mercato invernale per una cifra superiore ai 30 milioni di euro dal Rennes, Kader Meïté dovrà pazientare prima di fare il suo debutto ufficiale con la maglia dell'Al Hilal. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l’attaccante francese non è stato infatti inserito nella lista dei convocati da Simone Inzaghi per la sfida di Saudi Pro League contro l’Al-Okhdood.

Una scelta che non passa inosservata, soprattutto considerando l’investimento importante fatto dal club su uno dei giovani profili più interessanti del calcio francese. Meïté non è però l’unico grande assente: Inzaghi ha deciso di rinunciare anche a Darwin Núñez e Marcos Leonardo, quest’ultimo a lungo vicino a un trasferimento all’Atlético Madrid durante l’ultima finestra di mercato. Fuori dai convocati anche Patouillet e Akçiçek, mentre Tambakti è fermo per squalifica.

Al contrario, nel reparto offensivo figurano regolarmente le nuove pedine Saimon Bouabré e soprattutto Karim Benzema, nuovo punto di riferimento dell’attacco e leader tecnico della squadra. Una situazione che fotografa perfettamente la profondità - e la competitività - dell’organico dell'Al-Hilal. Per Meïté, dunque, l’impatto con il calcio saudita si preannuncia tutt’altro che semplice. Il talento non è in discussione, ma per conquistarsi spazio serviranno tempo, adattamento e prestazioni convincenti negli allenamenti.