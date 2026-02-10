Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Un talento al giorno, Kader Meïté: 30 milioni per affiancarlo a Benzema

Un talento al giorno, Kader Meïté: 30 milioni per affiancarlo a BenzemaTUTTO mercato WEB
Simone Lorini
Oggi alle 06:00Il Talento del Giorno
Simone Lorini

L'Al-Hilal ha speso ben 30 milioni al Rennes pochi giorni fa per assicurarsi Kader Meïté, centravanti francese classe 2007 alto circa 1,93 m, attaccante moderno e imponente che combina una presenza fisica dominante con qualità tecniche inaspettate per la sua stazza. Destro naturale, si distingue per un'eccellente accelerazione e velocità sorprendente nonostante le lunghe leve, che gli permettono di sfruttare spazi in profondità, effettuare corse pericolose da dietro o sulle fasce e portare palla sotto pressione con buon controllo e protezione del corpo. Forte nel gioco aereo, sa muoversi anche come falso 9 per creare superiorità numerica.

Molto dotato tecnicamente, ha buon dribbling in spazi stretti, tiro potente da fuori e capacità di cucitore di gioco, bravo anche nel ricevere palla tra le linee e costruire l'azione; non è un centravanti statico e boa, ma dinamico e versatile, capace di svariare posizioni per contribuire al possesso e al pressing. Deve ancora affinare la costanza nel duello fisico prolungato, la decisione nelle scelte finali e la consistenza nel gioco associativo, ma il suo mix di fisicità, atletismo e tecnica lo rende un prospetto ad altissimo potenziale per un ruolo da centravanti completo anche per un big club europeo.

Nome: Kader Meïté

Nato il: 11 ottobre 2007

Nazionalità: francese

Ruolo: centravanti

Squadra: Al Hilal

Assomiglia a: David Trezeguet

▪ LEGGI ANCHE - Un talento al giorno, segui la rubrica di TMW sui giovani emergenti del calcio mondiale

