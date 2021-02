La FIFA ribalta la sentenza del TAS: Munir El Haddadi potrà giocare per il Marocco

Munir El Haddadi potrà rappresentare il Marocco. L'attaccante del Siviglia ha avuto il via libera dalla FIFA. Il giocatore aveva rappresentato la nazionale spagnola in una partita di qualificazioni agli Europei nel 2014 e per questo erano sorte difficoltà per cambiare calcisticamente nazionalità. La stessa FIFA gli aveva negato la possibilità e anche il ricorso al TAS si chiuse con un nulla di fatto. La Federcalcio marocchina ha fatto leva sul fatto che la presenza risale a prima che il giocatore compisse 21 anni e che quindi fosse ancora in tempo a cambiare nazionalità. Convincendo di fatto la FIFA che ha ribaltato la sentenza del TAS.