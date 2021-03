La parabola discendente di De Boer. Dall'Ajax alle sole 2 vittorie con l'Olanda. Nel mezzo l'Inter

Brutto ko dell’Olanda di Frank De Boer contro la Turchia. Il 4-2 incassato questa sera tiene a due il numero di vittorie del tecnico alla guida della Nazionale Orange nelle prime sette apparizioni. Non certo un ruolino di marcia positivo per l’allenatore che da quando ha lasciato l’Ajax nel 2016 non è stato più in grado di ripetere l’exploit di Amsterdam.

All’Inter, prima esperienza dopo l’addio ai Lancieri, è terminata dopo appena 85 giorni. Al Crystal Palace ha guidato i londinesi per appena quattro gare di Premier League, mentre con gli Atlanta United in MLS è stato esonerato nella sua seconda stagione dopo tre match.