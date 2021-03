La passione per i Flinstones e altre follie: il principe di Johor vuole comprare il Valencia

Il principe di Johor, uno dei 13 stati in cui è divisa la Malesia, è uscito allo scoperto e si è candidato all'acquisto del Valencia. Tunku Ismail, figlio del sultano e amico dell'attuale proprietario del club spagnolo, Peter Lim, ha fatto sapere tramite Instagram di essere interessato a prendere le redini della società spagnola. Ma chi è questo potenziale acquirente? È sicuramente una persona che non ha bisogno di presentazioni: secondo l'autorevole Forbes, il suo patrimonio è stimato in 750 milioni di euro. Una fortuna che spesso ha impiegato per soddisfare alcuni capricci "stravaganti": qualche anno fa ha fatto costruire una replica della dimora dei Flintstones, con vista sul mare, oltre a quella della troncomobile, ovvero il mezzo guidato dal mitico Fred. Possiede un Boeing 737 del valore di oltre 90 milioni di euro e dipinto in oro, oltre a ben 300 auto di lusso, tra cui Mercedes, Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, Lamborghini e ovviamente molte Ferrari. È il presidente della Federcalcio malese e ha ordinato la costruzione di uno stadio da 40.000 posti al costo di 200 milioni di euro.

Il filo conduttore che lo lega a Valencia è rappresentato da Pablo Aimar: nel 2014, il fantasista argentino disputò otto presenze in campionato nel suo club (Johor Darul Ta'zim), segnando due gol. Il principe possiede anche una vera e propria città dello sport: tra le altre cose è presente un campo da calcio con erba artificiale e un altro in erba naturale, completamente coperti in estate in modo da permettere di allenarsi con l’aria condizionata a causa delle alte temperature e dell’umidità.