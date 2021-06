La pazza idea del City: Sterling e Gabriel Jesus in cambio di Harry Kane

Nel corso della campagna estiva il Manchester City farà di tutto per acquistare una nuova punta di spessore, dopo l'addio a Sergio Aguero. Come riporta The Sun, i citizens starebbero pianificando un pazzo tentativo per riuscire a portare a Manchester Harry Kane, attaccante del Tottenham che ha fatto sapere di voler lasciare gli Spurs. Il City di Guardiola, per riuscire ad acquistare la punta della Nazionale, starebbe pensando di offrire come contropartite al club di Levy due dei suoi gioielli, Raheem Sterling e Gabriel Jesus, che potrebbero convincere così il presidente degli Spurs a lasciare andare The Hurricane.