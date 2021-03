La rabona di Lamela illude il Tottenham, ma esulta l'Arsenal: 2-1 Gunners nel derby di Londra

L'Arsenal batte di misura il Tottenham e ritrova la vittoria in Premier League. Il derby del nord di Londra è stato inizialmente illuminato da uno straordinario pezzo di bravura di Erik Lamela (espulso nel finale di partita), che ha sbloccato il match con un colpo di rabona, replicando il gol che mise a segno in Europa League qualche anno fa contro l'Asteras Tripolis. I Gunners hanno però saputo reagire, ribaltando il risultato a cavallo tra primo e secondo tempo con Odegaard e Lacazette. Successo che consente alla squadra di Arteta di salire al decimo posto in classifica, riducendo a quattro lunghezze il gap dagli Spurs.